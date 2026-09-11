Лукашенко вирішив 'струснути' армію Білорусі 'аж до мобілізації'

Він заявив, що під час проведення таких перевірок використовується досвід сучасних військових конфліктів.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив провести чергову перевірку готовності своїх військ, заявивши, що потрібно "струснути" всю армію, аж "до мобілізації". Про це повідомляє прес-служба диктатора за підсумками його наради з військовими на загальновійськовому полігоні "Обуз-Лесновський".

"Я вже говорив по-народному: армію треба струснути, настав час. Всю армію. Всіх перевіримо. Аж до мобілізації", – сказав він.

Білоруський диктатор навів приклад, що наразі за його дорученням перевіряють артилерійську бригаду, а до цього перевірялися танкові та мотострілецькі підрозділи.

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"Робимо все так, як буде під час війни", – заявив Лукашенко.

Він також уточнив, що під час проведення таких перевірок використовується досвід сучасних військових конфліктів.

"Готуємося до війни, щоб її не було", – додав диктатор.

Як пише російський Telegram-канал BAZA, Лукашенко також заявив, що його молодший син Микола служить у білоруській армії.

За його словами, син потрапив у "найскладніший підрозділ", але який саме, він не уточнив. Причому Лукашенко заявив, що навіть міністр оборони не знав про службу його сина.

Перевірка армії Білорусі

Як повідомляв УНІАН, раніше Лукашенко вже доручав провести позачергову перевірку боєготовності Збройних сил країни. Відповідне рішення було ухвалено наприкінці серпня на тлі візиту голови Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джона Реткліффа до Москви.

Передбачається, що в рамках перевірки одна з бригад залишить місце постійної дислокації та виконуватиме низку завдань.

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявляв, що особлива увага буде приділена способам вогневого ураження потенційного противника "з урахуванням досвіду військових конфліктів в Україні та Ірані".

Вольфович також розповів, що ці заходи проводяться з метою перевірки готовності з’єднань і військових частин до ведення бойових дій у сучасних умовах.

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