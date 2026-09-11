У ГУР оцінили нинішню допомогу Білорусі Путіну у війні проти України

Тепер Київ знову змушений розглядати можливість нанесення ударів по території Білорусі.

Хоча російські окупанти поки що не мають надійного аналога терміналів Starlink компанії SpaceX, вони здатні передавати відеосигнал за допомогою ретрансляторів, встановлених у Білорусі вздовж кордону з Україною. Про це в інтерв’ю газеті The Times заявив голова військової розвідки України (ГУР) генерал-лейтенант Олег Іващенко.

"Вони можуть використовувати мережу типу "mesh" з безліччю вишок і ретрансляторів. Ці ретранслятори розташовані вздовж кордону - ми зафіксували шість таких пристроїв на території Білорусі", - сказав він.

Зазначається, що тепер Київ знову змушений розглядати можливість нанесення ударів по білоруській території.

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"На якийсь час вони припинили їхнє розгортання, але зараз ми бачимо, що деякі ретранслятори знову працюють. У нас достатньо можливостей, щоб впоратися з цією проблемою", - заявив генерал.

За його словами, хоча розвіддані ГУР вказують на те, що Білорусь формує нову повітряно-десантну бригаду за 40 км від українського кордону, безпосередньої загрози наземного наступу в найближчій перспективі немає.

Україна також має намір протидіяти спробам Москви розгорнути угруповання супутників для поліпшення зв’язку та ведення розвідки в зоні бойових дій. Хоча підрозділи Іващенка вже завдають ударів по російських об’єктах космічної інфраструктури, він закликав Захід допомогти зупинити постачання критично важливих компонентів. Генерал зазначив:

"Росія отримує компоненти з високорозвинених країн, зокрема з деяких держав Європи, США, Японії та Тайваню. Нам відомі ці ланцюги поставок, і ми намагаємося їх припинити спільно з розвідслужбами країн-партнерів. Нам необхідні санкції, що зачіпають компонентну базу, від якої залежить Росія".

Ситуація на кордоні з Білоруссю

У кілометровій смузі вздовж кордону з Росією та Білоруссю було введено спеціальний прикордонний режим. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

У межах зазначеної території забороняються вільний в’їзд, перебування, проживання та пересування осіб, а також проведення робіт, не пов’язаних із відбиттям збройної агресії проти України, обороною або охороною державного кордону.

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