Глава польської дипломатії підкреслив, що зараз країни ОБСЄ стикаються з особливими викликами миру і безпеки.

Європейський регіон в даний час ближче до війни, ніж будь-коли за останні 30 років.

Таку думку висловив Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау на початку засідання Ради ОБСЄ, повідомляє "Європейська правда"з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

Глава польської дипломатії підкреслив, що зараз країни ОБСЄ стикаються з особливими викликами миру і безпеки.

"Тривалі конфлікти, військові зіткнення, радикалізація, тероризм, поряд з ерозією режимів контролю над озброєннями, наслідками пандемії COVID-19 і глибокими порушеннями прав людини і основних свобод ведуть до посилення невизначеності, непередбачуваності, розколу і страху в наших суспільствах. Здається, ризик війни в регіоні ОБСЄ зараз більший, ніж будь-коли за останні 30 років", - сказав Рау.

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Він запевнив, що польське головування в ОБСЄ не залишиться байдужим до проблем безпеки, які піднімає будь-яка держава-учасниця.

"Ми мали справу з можливістю серйозної військової ескалації в Східній Європі протягом декількох тижнів. Військові аналітики вказують на значне збільшення кількості військ у регіоні. Нещодавно ми чули вимогу гарантій безпеки, пов'язану з важливою частиною простору ОБСЄ, і оновлений дискурс про сфери впливу", – сказав Рау.

Він підкреслив, що ці аспекти вимагають серйозної міжнародної оцінки і відповідної реакції на основі принципів міжнародного права. За його словами, проблема не стосується однієї або двох країн, а піддає загрозі стабільність і безпеку європейського регіону.

Як повідомляв УНІАН, НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовив Росії в задоволенні її вимог, що стосуються нерозширення і присутності військ блоку на його східному фланзі.