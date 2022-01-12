Вимоги Росії про те, щоб Північноатлантичний альянс заборонив вступ нових країн, не може навіть обговорюватися.
Про це заявила постійна представниця США при НАТО Джуліанн Сміт у Брюсселі напередодні засідання Ради НАТО-Росія, яке є першою нагодою переговорів представників Альянсу з росіянами на цьому майданчику з 2019 року, передає Голос Америки.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ та представники держав - союзниць теж неодноразово підкреслювали, що Москва не матиме права голосу стосовно питань членства інших країн в Альянсі, і що Росія повинна припинити нав'язування своєї волі.
Вимога Москви, щоб НАТО відкликало своє рішення про можливість членства України та інших нових країн є ключовою у тому, що Росія називає "гарантіями безпеки" для себе.
"Ми нікому не дозволимо закрити політику відкритих дверей НАТО, яка була головною ознакою альянсу з часу створення 1949 року", - сказала Джуліанн Сміт у Брюсселі.
При цьому вона зауважила, що США готові до дипломатії як головного способу вирішення проблем безпеки.
Переговори з Росією 12 січня в НАТО, а 13 січня в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) також стануть нагодою розширити коло учасників нового діалогу з Москвою, який розпочався з переговорів делегацій США і Росії 10 січня у Женеві.
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Американські посадовці і дипломати за кожної нагоди підкреслюють, що без союзників і партнерів не вирішуватимуть з Росією жодних питань, які стосуватимуться Європи загалом та України зокрема.