Вимога РФ, щоб НАТО відкликало рішення про перспективу членства України є ключовою у тому, що Кремль називає "гарантіями безпеки" для себе.

Вимоги Росії про те, щоб Північноатлантичний альянс заборонив вступ нових країн, не може навіть обговорюватися.

Про це заявила постійна представниця США при НАТО Джуліанн Сміт у Брюсселі напередодні засідання Ради НАТО-Росія, яке є першою нагодою переговорів представників Альянсу з росіянами на цьому майданчику з 2019 року, передає Голос Америки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ та представники держав - союзниць теж неодноразово підкреслювали, що Москва не матиме права голосу стосовно питань членства інших країн в Альянсі, і що Росія повинна припинити нав'язування своєї волі.

Вимога Москви, щоб НАТО відкликало своє рішення про можливість членства України та інших нових країн є ключовою у тому, що Росія називає "гарантіями безпеки" для себе.

"Ми нікому не дозволимо закрити політику відкритих дверей НАТО, яка була головною ознакою альянсу з часу створення 1949 року", - сказала Джуліанн Сміт у Брюсселі.

При цьому вона зауважила, що США готові до дипломатії як головного способу вирішення проблем безпеки.

Переговори з Росією 12 січня в НАТО, а 13 січня в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) також стануть нагодою розширити коло учасників нового діалогу з Москвою, який розпочався з переговорів делегацій США і Росії 10 січня у Женеві.

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Американські посадовці і дипломати за кожної нагоди підкреслюють, що без союзників і партнерів не вирішуватимуть з Росією жодних питань, які стосуватимуться Європи загалом та України зокрема.

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