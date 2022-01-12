За даними NYT, російські війська оточують Україну з трьох сторін, зокрема у місцях легкої досяжності Києва.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що зв’язку між військовими навчаннями, розпочатими МО РФ 11 січня у прикордонних регіонах РФ, та переговорами зі США й НАТО немає.

Про це він заявив на брифінгу 12 січня, цитує пропагандистське ТАСС.

"Ні, немає ніякого зв’язку. Ми говоримо все ж таки про наші підрозділи й наші військові округи на території нашої країни, військове будівництво і військові навчання продовжувалися, продовжуються і будуть продовжуватися, це звичайна практика будь-яких збройних сил", – відповів Пєсков.

Про військові навчання Збройних сил Західного військового округу РФ стало відомо у вівторок, 11 січня. За даними російського МО, йдеться про навчання близько 3 тисяч військових на полігонах у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях.

Читайте такожУ США заявили Росії, що нікому не дозволять "закрити двері НАТО"12 січня у Брюсселі стартувало засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорюватимуться питання безпеки у Європі. У понеділок, 10 січня, пройшли російсько-американські консультації у Женеві щодо "гарантій безпеки" – невступу України й Грузії в Альянс.

Загроза повномасштабного нападу Росії

З листопада 2021 року міжнародна спільнота занепокоєна тривожними переміщеннями російських військ вздовж кордону України, що схоже на підготовку до повномасштабного наступу на країну.

За оцінками західних розвідданих, Путін може залучити до нападу на Україну 100 тисяч військових, а саме вторгнення може відбутися вже взимку 2022 року.

У зв’язку з ризиком ескалації на російсько-українському прикордонні президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з російським главою Володимиром Путіним, проте це не допомогло зменшенню градусу напруги.

На тлі загрози чергового нападу Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі нібито загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу 9 січня у Женеві стартувала зустріч представників США й Росії зі стратегічної стабільності. Дипломати обох країн розмовляли понад сім годин. Проте Вашингтон досі не знає, чи планує РФ прибирати свої війська.

За даними NYT, російські війська оточують Україну з трьох сторін, зокрема у місцях легкої досяжності Києва.

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