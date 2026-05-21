Фіцо різко відповів на пропозицію Мерца про 'асоційоване членство' України в ЄС

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про надання Україні статусу "асоційованого члена" ЄС. З такою заявою він виступив на прес-конференції, пише Dennik N.

Фіцо впевнений, що ця ідея не знайде достатньої підтримки серед членів ЄС.

"Або ми приймаємо когось, або ні. Сьогодні Європейський союз не налаштований на подібні кроки", – заявив він.

За його словами, коли йдеться про шлях до членства в ЄС, кандидати повинні виконувати умови, а це довготривалий процес.

При цьому він назвав три країни, які, на його думку, мають право на вступ до ЄС. Це Чорногорія, Албанія та Сербія.

"Ці три країни мають бути прийняті до Європейського Союзу якомога швидше", – заявив він.

Членство України в ЄС – що запропонував Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував знайти золоту середину між швидким приєднанням України та її поточним статусом як країни-кандидата на вступ.

Зокрема, він пропонує надати Україні новий статус "асоційованого члена". Це має дозволити українським чиновникам брати участь у самітах Євросоюзу та міністерських зустрічах, але без права голосу.

У Єврокомісії підтвердили, що дійсно отримали відповідну пропозицію від канцлера Німеччини і закликали лідерів країн-членів Євросоюзу розглянути цей варіант.

