Словаччина підтримає амбіції України стати членом ЄС: Фіцо здивував несподіваною заявою

Він наголосив, що Україна має брати участь у переговорах про мир.

Словаччина підтримує амбіції України стати членом Європейського Союзу. Публічно це прем’єр країни Роберт Фіцо підтвердив у дописі в Фейсбук після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Фіцо, вони мають "різні думки на деякі теми", але й мають "спільний інтерес у добрих та дружніх відносинах між Словаччиною та Україною".

"Я підтвердив, що Словакія підтримує амбіції України приєднатися до ЄС, тому що Словакія хоче, щоб Україна як наш сусід була стабільною і демократичною країною", - написав Фіцо.

Відео дня

Він підтвердив, що матиме особисту зустріч із Володимиром Зеленським вже у понеділок в Єревані на саміті ЄПЦ. А далі будуть обоюдні візити до Києва та Братислави.

"Я також підкреслив, що жодна мирна угода у війні з РФ не можлива без згоди української сторони", - додав Фіцо.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський підкреслив зацікавленість сторін у посиленні рівня відносин. За словами Зеленського, Словаччина готова ділитися з Україною своїм досвідом приєднання до ЄС.

Візит Фіцо до Москви

Додамо, що Фіцо планує відвідати Москву 9 травня, взявши участь у військовому параді. Польські ЗМІ повідомляли, що Варшава отримала запит на дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви. Цей запит перебуває на розгляді.

До того Фіцо заявив, що Литва і Латвія відмовилися пропустити його літак для перельоту до РФ. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Латвії, Литві та Естонії за таке рішення.

