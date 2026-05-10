Зеленський має сам подзвонити Путіну: заява Фіцо після візиту у Москву

Словацький прем'єр розповів, що передав російському президенту послання від президента України.

Президент України Володимир Зеленський має сам подзвонити російському диктатору Володимиру Путіним, якщо він зацікавлений у зустрічі з російським колегою. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після візиту у Москву.

Він розповів, що "передав російському президенту послання від президента України".

"Він (Зеленський, - ред.) сказав мені в понеділок у Вірменії на нашій особистій зустрічі, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-якому форматі", - розповів Фіцо.

Також він озвучив відповідь Путіна: мовляв, "якщо президент України зацікавлений у зустрічі, він повинен зв'язатися з російським колегою телефоном".

Фіцо також схвально відгукнувся про продовження припинення вогню до 11 травня. На його думку, це надасть "простір тому, що потрібно".

"Дипломатичні зусилля, діалог, переговори в тисячу разів корисніші за взаємні і непотрібні вбивства", - сказав він.

Ймовірна зустріч Зеленського і Путіна

Як повідомляв раніше УНІАН, Зеленський заявляв, що готовий зустрітися з Путіним, але, звісно, не в Москві і не в Києві. За його словами, є багато місць для цього, наприклад, "на Близькому Сході, в Європі, США – де завгодно".

Речник Кремля Дмитро Пєсков нещодавно ссказав, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським, однак, уточнив, така зустріч може бути результативною лише на етапі фіналізації домовленостей.

Згодом сам Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським не тільки в Москві, але й у третій країні. Утім - лише для підписання договору.

