Тварина ледь не вчаділа від диму. Нині почувається добре.

У Львові поліцейські врятували кішку, яка надихалася продуктами горіння під час пожежі, що сталась у спальному районі міста.

Як йдеться у сюжеті ТСН, на виклик про пожежу прибули рятувальники й копи. Мешканців під’їзду евакуювали. У квартирі, де горіло, пожильців у той час вдома не було. Але поліцейський помітив непритомну кішку.

Читайте такожНа Тернопільщині скажена кішка покусала двох чоловіків - у селі оголосили карантин

Через полум’я офіцер ледь дістався до тварини, виніс на вулицю і передав напарниці, яка й реанімувала чотирилапу - робила масаж серця. Потім копи відвезли її до ветеринара.

Мікі - так звуть тварину - почувається добре, розповіла її власниця, і подякувала поліцейським за врятоване життя киці.

Нагадаємо, як писав УНІАН, рятувальник з Києва напоїв кота після пожежі та розчулив мережу.

Вас також можуть зацікавити новини: