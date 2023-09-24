РФ просить відновити двосторонній форум, який останній раз збирався в 2015 році. Міністри закордонних справ Бразилії та Росії зустрілися цього тижня в Нью-Йорку.

Росія попросила Бразилію відновити форум двостороннього діалогу на наступний день після того, як президент Луїс Інасіо Лула да Сілва вперше зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише Bloomberg із посиланням на двох бразильських чиновників, знайомих із ходом дискусії. За їхніми словами, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров подав відповідний запит під час зустрічі в четвер зі своїм бразильським колегою Мауро Вієйрою на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Лавров попросив відновити роботу російсько-бразильської комісії високого рівня зі співробітництва - форуму, створеного двома країнами в 1997 році для обговорення питань торгівлі, інвестицій, технологій, оборони та інших питань, заявили чиновники. За їхніми словами, комісія не збиралася з 2015 року.

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Бразилія також зацікавлена у відродженні форуму, заявили офіційні особи, розглядаючи його як постійний аспект відносин з РФ, який повинен функціонувати.

Відзначається, що уряди двох країн обговорять можливі дати зустрічі віце-президента Бразилії Жеральдо Алкміна і прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, які спільно очолюють комісію.

Зустріч президентів України та Бразилії - що відомо

З моменту вступу на посаду в січні Лула да Сілва прагнув позиціонувати Бразилію як нейтральну країну, яка могла б підтримувати зв'язки як з Росією, так і з Україною, а також сприяти мирним переговорам - позиція, яка, як він і його радники кажуть, відповідає традиційному підходу зовнішньої політики Бразилії.

Але ця стратегія час від часу дратувала Україну і її західних союзників, породжуючи скептицизм з приводу його заявленого нейтралітету. Неодноразові заяви Лули про те, що Зеленський і США розділяють провину за війну в квітні, призвели до того, що представник адміністрації Байдена звинуватив його у "повторенні російської та китайської пропаганди".

Зустріч Лули да Сілви та Володимира Зеленського, що стала частиною зусиль України з мобілізації глобальної підтримки для контрнаступу з метою відбити вторгнення Росії, стала однією з найяскравіших подій саміту ООН. Попередня спроба зустрітися, коли обидва лідери були запрошені на травневий саміт "Великої сімки" у Японії, провалилася, а березневий відеодзвінок в основному не зміг послабити напруженість.

Попри попередню різкість, лідери повернулися із зустрічі з кращим розумінням позицій один одного, заявив журналістам у Нью-Йорку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Лула і Зеленський також пообіцяли підтримувати контакти і надалі.

Однак Бразилія також дала зрозуміти, що має намір продовжувати переговори з обома сторонами. Після зустрічі із Зеленським Вієйра заявив журналістам, що Лула був би готовий до аналогічної зустрічі з Володимиром Путіним, якщо російський лідер зацікавлений.

"Президент Лула неодноразово зустрічався з президентом Путіним у минулому. Якщо буде така можливість, я не сумніваюся, що вони зустрінуться", - сказав Вієйра.

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