У Білому домі назвали його точку зору помилковою.

Білий дім розкритикував президента Бразилії Луїса Інасіо Лула да Сілву, який заявив під час поїздки до Китаю, що Сполучені Штати Америки заохочують війну в Україні.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі звинуватив президента Бразилії в "пропаганді" тез Росії і Китаю, пише Sky News. Він назвав точку зору бразильського лідера "просто помилковою".

"Пан Лула повторює російську і китайську пропаганду у своїх висловлюваннях", - сказав Кірбі.

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Позиція Бразилії у війні

Як відомо, Бразилія не приєдналася до західних санкцій проти Росії. Крім того, вони відмовилися продати снаряди для танків Leopard, щоб "не провокувати Путіна".

Раньше МКС видав ордер на арешт Путіна. Тоді глава бразильського МЗС Мауро Вієйра заявив, що Путін зіткнеться з "наслідками", якщо відвідає Бразилію, оскільки країна є підписантом Римського договору.

У квітні президент Бразилії запропонував Україні задуматися про відмову від Криму, щоб закінчити війну. В Україні заявили, що не торгують своїми територіями.

Днями стало відомо, що Лула да Сілва хоче створити групу країн для встановлення миру в Україні. Перед цим він звинуватив США у "заохоченні" цієї війни.

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