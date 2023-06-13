За його словами, потрібно задіяти більше дипломатії для завершення війни з РФ.

Лідер Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що для завершення війни з РФ потрібно задіяти більше дипломатії та менше "збройного втручання в Україну".

За його словами, він не бачить "військового рішення" для Україні. Про це політик висловився під час зустрічі з главою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка приїхала з візитом до столиці (до Бразиліа). Подробиці пише DW.

"Нам потрібно більше дипломатії та менше збройного втручання в Україні", - вважає Лула.

Під час спілкування з фон дер Ляєн він нагадав, що Бразилія була однією з тих країн, яка засудила війну РФ проти України в рамках відповідної резолюції ООН.

За його словами, бразильска влада підтримує прагнення завершити війну в Україні, але вважає, що потрібно уникнути ескалації та численних ризиків, які можуть стати наслідками загострення війни.

Радник лідера Бразилії закликав світ не втручатися у війну з РФ

Нагадаємо, що раніше закликом до партнерів України та до світу відзначився радник лідера Бразилії Селсо Аморім, який раніше очолював в уряді Міністерство оборони.

За його словами, потрібно уникати втручання у війну з РФ. Також Селсо Аморім назвав українську державу "жертвою холодної війни" та зазначив, що поточна війна - проблема десятиліть, а не 1,5 року. Про це він висловився в інтерв'ю для Financial Times.

Зазначимо, що наразі уряд Бразилії тримається "дипломатичної" позиції щодо війни в Україні: з одного боку там кажуть, що засуджують дії Путіна, а з іншого - не вводять проти його режиму санкції та відмовляються надавати Києву зброю для протистояння окупантам.

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