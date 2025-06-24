Зеленський: Росія може атакувати НАТО в найближчі 5 років

Президент зазначив, що плани НАТО щодо збільшення оборонних витрат слушні, але заплановані темпи дуже повільні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський правитель Володимир Путін може атакувати країну-члена НАТО вже у найближчі п’ять років, щоб випробувати міцність Альянсу.

"Ми вважаємо, що, починаючи з 2030 року, Путін може мати значно більші можливості", — зазначив Зеленський в інтерв’ю Sky News.

Він додав, що нині Україна стримує Росію, але попереду можуть бути нові загрози:

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"Сьогодні його стримує Україна, у нього немає часу на муштру армії".

Коли журналіст Марк Остін запитав, чи можлива атака Росії протягом кількох місяців, Зеленський відповів: "Я не вірю, що Путін готовий".

Також Зеленський жорстко прокоментував оборонні плани НАТО, згідно з якими витрати мають зрости до 5% ВВП до 2035 року. Він назвав ці плани дуже повільними.

Президент України закликав Захід не зволікати, наголошуючи, що Росія вже планує нові військові кампанії:

"У будь-якому разі, Путіну потрібна пауза, йому потрібно скасування санкцій, йому потрібна навчена армія. І 10 років – це дуже довгий термін. До того часу у нього буде готова нова армія".

Росія проти НАТО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, чутки про пряме зіткнення Росії з НАТО ходять вже давно. На тлі цих новин генсек НАТО Марк Рютте підтвердив плани збільшення оборонної підтримки Україні на понад 35 мільярдів євро та заявив про потребу зростання витрат країн-членів до 5% ВВП до 2035 року.

У звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень зазначається, що Росія зможе відновити свою армію до 2027 року і тоді потенційно знову загрожуватиме НАТО.

Німецький радник з оборони Карстен Бреєр заявив, що Альянс має готуватися до можливого нападу з боку Росії вже до 2029 року. Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас попередила про підвищену небезпеку з боку Росії у вигляді кібератак, диверсій та повітряних порушень.

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