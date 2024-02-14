Таллінн очікує "значного збільшення російських сил поблизу естонського кордону в найближчі роки".

Країни Північноатлантичного альянсу можуть опинитися в стані війни з Російською Федерацією в найближчі 10 років. Москва, можливо, готується до "конфронтації із Заходом".

"Кремль, ймовірно, передбачає можливий конфлікт з НАТО протягом наступного десятиліття", - вказано у доповіді зовнішньої розвідки Естонії, яку цитує видання Business Insider.

Відзначається, що Таллінн очікує "значного збільшення російських сил поблизу естонського кордону в найближчі роки".

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Каупо Росін, який очолює агентство, заявив, що напад Росії "вкрай малоймовірно" в короткостроковій перспективі, враховуючи війну на Україні. За його словами, напад все ж може статися, якщо члени НАТО не посилять свою оборону.

"Росія обрала шлях довгострокової конфронтації. Якщо ми не будемо готові, ймовірність військового нападу Росії буде набагато вище, ніж без будь-якої підготовки", - сказав Росін.

Війна НАТО та Росії - головні новини

Видання Bild повідомило про сценарії можливої війни між НАТО і Росією. Сценарій починається в 2024 році, кульмінацією називають розміщення сотень тисяч солдатів Альянсу і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Пізніше видання The Times писало, що НАТО має підготуватися до ракетних атак РФ по об'єктах по всій Європі. Високопоставлені генерали закликали створити "військовий Шенген", щоб армії могли вільно пересуватися територією країн НАТО.

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