Україна має підтримку навіть в оточенні Путіна у питанні закінчення війни, - Зеленський

За словами президента, у Росії розуміють, що мир не має альтернативи.

Ідею закінчення війни в Україні підтримують не лише її міжнародні партнери, а й люди з оточення російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 10 липня.

Він наголосив, що Україна вже запропонувала власні ініціативи для наближення миру, а небажання Кремля завершувати війну лише погіршує становище самої Росії.

"Бензинова криза поглиблюється цілком справедливо у відповідь на небажання Путіна закінчувати цю війну. Ми дали пропозиції, як наблизити мир", - підкреслив глава держави.

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За його словами, дедалі більше людей у Росії усвідомлюють наслідки затягування війни та неминучість пошуку мирного врегулювання.

"Маємо підтримку не тільки серед партнерів у світі, а також і серед оточення Путіна щодо миру. Там розуміють, що відбувається і що мир не має альтернативи. Це враження буде в Росії збільшуватися", - запевнив президент.

Закінчення війни в Україні: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі заявляв, що Путін пом'якшив свої умови для закінчення війни. А на питання про те, чи готовий Трамп тиснути на російського диктатора в разі, якщо той відмовиться закінчувати бойові дії, глава Білого дому відповів, що уже тисне.

Також президент США казав, що українські удари в глибокий тил Росії можуть допомогти закінчити війну. "Це ескалація, але це також ескалація, яка може допомогти призвести до закінчення [війни - УНІАН]", - зазначив він.

Утім, як писало Reuters, Путін може ще більше посилити війну в Україні, попри мирні ініціативи Трампа. Про це агентству стало відомо від трьох наближених до Кремля джерел. За словами співрозмовників, удари України дронами по російських нафтопереробних заводах і портах ще більше зміцнили рішучість диктатора продовжувати бойові дії. Два з цих джерел наголосили, що Путін навпаки може піти на ескалацію конфлікту. Одне з них, яке постійно зустрічається з президентом РФ, повідомило, що ймовірність ескалації в найближчі місяці є "високою".

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