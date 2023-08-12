Приписуючи Польщі намір анексувати частину України, Росія та Білорусь хочуть відкрити дискусію про переміщення післявоєнних кордонів.

Останні заяви з Росії та Білорусі, що зокрема, приписують Польщі намір анексувати західну частину України, підігрівають антипольські настрої та відкривають дискусію про повоєнні кордони. Про це пишуть німецькі ЗМІ, аналіз яких наводить польське видання RP.

Зокрема, у недільному випуску Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAS) акцентується увага на активізації пропаганди, яка супроводжує розпалювання антипольських настроїв.

Так, видання вказує на конференцію "патріотичних" сил у Мінську, учасники якої застерігали поляків не розглядати землі, які належали Польщі до Другої світової війни, як втрачені східні території.

Відео дня

У той же час міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Польща планує об'єднання з Україною нібито для безпеки, а насправді для контролю над Західною Україною. Раніше те саме говорили Путін і Лукашенко.

"Можливо, Путін і Лукашенко дійсно вірять, що Польща цього хоче. Вони самі не мають обмежень щодо нападу на інші країни та анексії територій", – зазначає німецьке видання, водночас підкресллючи, що в Польщі після перенесення кордонів у 1945 році ніхто не хоче повертати втрачених територій.

"Приписуючи своїм сусідам ревізіонізм, диктатори на Сході роблять те, у чому звинувачують інших: вони відкривають розмову про переміщення внутрішньоєвропейських кордонів з 1945 року та після 1989 року. Це гра з вогнем", – цитує RP німецьке видання.

Крім того, про заяву Шойгу пише також Frankfurter Rundschau, яке зазначає, що російський міністр оборони націлився на Польщу. На думку автора статті Маркуса Гібеля, слова російського політика є реакцією на заяву польської сторони про направлення додаткових сил до кордону з Білоруссю.

Відносини Польщі з Росією та Білоруссю - що відомо

Раніше через загострення сил на польсько-білоруському кордоні Польща прийняла рішення посилити прикордонну службу 10 тисячами військовослужбовців.

На початку тижня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нарощуватиме сили на своїх західних кордонах. Однією з причин він назвав плани Польщі щодо посилення своєї армії. Шойгу заявив, що Польща "перетворилася на головний інструмент антиросійської політики Сполучених Штатів Америки".

Вас також можуть зацікавити новини: