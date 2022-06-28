Росія розширила список громадян США, яким заборонено в'їзд на територію країни. У "чорний" список додали дружину президента США Джилл Байден і дочку Ешлі. Всього туди внесли імена 25 громадян.
Про це повідомили в прес-службі МЗС РФ.
"Як відповідь на санкції США, які постійно розширюються, проти російських політичних і громадських діячів, в "стоп-лист" вносяться 25 американських громадян з-поміж відповідальних за формування русофобського курсу сенаторів, учасників т.зв. групи "Макфол-Єрмак", - заявили в Росії.
Зокрема, до списку потрапили сенатори Конгресу США, кілька екс-співробітників Білого дому, працівники і професори Стенфордського, Гарвардського, Єльського, Колумбійського університетів і Університету Тафтса, а також працівники Центру російських і євразійських досліджень.
З повним списком можна ознайомитись нижче:
- Джилл Байден – дружина президента США Джо Байдена;
- Ешлі Байден – дочка Джо Байдена;
- Чарльз Грасслі – член Сенату Конгресу США від Республіканської партії (шт. Айова);
- Ларрі Даймонд – професор Стенфордського університету;
- Кірстен Джиллібранд – член Сенату від Демократичної партії (шт. Нью-Йорк);
- Джеффрі Зонненфельд – засновник Інституту з питань лідерства при Єльському університеті;
- Бронте Каас – менеджер програми Інституту міжнародних досліджень Фрімана Споглі, Стенфордський університет;
- Крейг Кеннеді – юрист Центру російських та євразійських досліджень, Гарвардський університет;
- Енн Кланан – доцент Центру міжнародної безпеки та співробітництва, Стенфордський університет;
- Сьюзан Коллінз – член Сенату від Республіканської партії (шт. Мен);
- Девід Крамер – колишній заступник Державного секретаря з питань демократії, прав людини та праці;
- Лестер Краун – професор Єльського університету;
- Мітч Макконнелл – член Сенату від Республіканської партії (шт. Кентуккі);
- Крістофер Міллер – доцент школи Флетчера, університет Тафтса;
- Дінша Містрі – аспірант Інституту Гувера та Стенфордської школи права;
- Річард Морнінгстар – колишній посол США в Азербайджані та Спеціальний представник з євразійської енергетики;
- Джейкоб Нелл – колишній головний економіст по Росії та керівник відділу європейської економіки компанії "Морган Стенлі";
- Річард Нефью – старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики, Колумбійський університет;
- Бенджамін Сасс – член Сенату від Республіканської партії (шт. Небраска);
- Кетрін Стоунер – професор Стенфордського університету;
- Едвард Фішман – колишній керівник Управління політики та впровадження економічних санкцій Державного департаменту;
- Френсіс Фукуяма (Yoshiro Francis Fukuyama) – професор Стенфордського університету;
- Мартін Хайнріх (Martin Trevor Heinrich) – член Сенату від Демократичної партії (шт. Нью-Мексико);
- Джеймс Ходсон (James Hodson) – головний виконавчий директор компанії "Ей-ай фор гуд фаундейшн", співорганізатор групи "Економісти за Україну";
- Бенджамін Шмідт (Benjamin Schmidt) – спеціаліст з розробки проектів у Гарвардському університеті.
Нагадаємо, раніше президенту США Джо Байдену і його синові Хантеру, знаменитому акторові Моргану Фрімену і творцеві Facebook Марку Цукербергу довічно заборонили в'їзд до Росії.