У "чорний" список увійшли 25 громадян США.

Росія розширила список громадян США, яким заборонено в'їзд на територію країни. У "чорний" список додали дружину президента США Джилл Байден і дочку Ешлі. Всього туди внесли імена 25 громадян.

Про це повідомили в прес-службі МЗС РФ.

"Як відповідь на санкції США, які постійно розширюються, проти російських політичних і громадських діячів, в "стоп-лист" вносяться 25 американських громадян з-поміж відповідальних за формування русофобського курсу сенаторів, учасників т.зв. групи "Макфол-Єрмак", - заявили в Росії.

Зокрема, до списку потрапили сенатори Конгресу США, кілька екс-співробітників Білого дому, працівники і професори Стенфордського, Гарвардського, Єльського, Колумбійського університетів і Університету Тафтса, а також працівники Центру російських і євразійських досліджень.

З повним списком можна ознайомитись нижче:

Джилл Байден – дружина президента США Джо Байдена;

Ешлі Байден – дочка Джо Байдена;

Чарльз Грасслі – член Сенату Конгресу США від Республіканської партії (шт. Айова);

Ларрі Даймонд – професор Стенфордського університету;

Кірстен Джиллібранд – член Сенату від Демократичної партії (шт. Нью-Йорк);

Джеффрі Зонненфельд – засновник Інституту з питань лідерства при Єльському університеті;

Бронте Каас – менеджер програми Інституту міжнародних досліджень Фрімана Споглі, Стенфордський університет;

Крейг Кеннеді – юрист Центру російських та євразійських досліджень, Гарвардський університет;

Енн Кланан – доцент Центру міжнародної безпеки та співробітництва, Стенфордський університет;

Сьюзан Коллінз – член Сенату від Республіканської партії (шт. Мен);

Девід Крамер – колишній заступник Державного секретаря з питань демократії, прав людини та праці;

Лестер Краун – професор Єльського університету;

Мітч Макконнелл – член Сенату від Республіканської партії (шт. Кентуккі);

Крістофер Міллер – доцент школи Флетчера, університет Тафтса;

Дінша Містрі – аспірант Інституту Гувера та Стенфордської школи права;

Річард Морнінгстар – колишній посол США в Азербайджані та Спеціальний представник з євразійської енергетики;

Джейкоб Нелл – колишній головний економіст по Росії та керівник відділу європейської економіки компанії "Морган Стенлі";

Річард Нефью – старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики, Колумбійський університет;

Бенджамін Сасс – член Сенату від Республіканської партії (шт. Небраска);

Кетрін Стоунер – професор Стенфордського університету;

Едвард Фішман – колишній керівник Управління політики та впровадження економічних санкцій Державного департаменту;

Френсіс Фукуяма (Yoshiro Francis Fukuyama) – професор Стенфордського університету;

Мартін Хайнріх (Martin Trevor Heinrich) – член Сенату від Демократичної партії (шт. Нью-Мексико);

Джеймс Ходсон (James Hodson) – головний виконавчий директор компанії "Ей-ай фор гуд фаундейшн", співорганізатор групи "Економісти за Україну";

Бенджамін Шмідт (Benjamin Schmidt) – спеціаліст з розробки проектів у Гарвардському університеті.

Нагадаємо, раніше президенту США Джо Байдену і його синові Хантеру, знаменитому акторові Моргану Фрімену і творцеві Facebook Марку Цукербергу довічно заборонили в'їзд до Росії.

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