Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії, запровадивши обмеження проти 17 росіян і 16 юридичних осіб.
Як повідомляється на сайті відомства, санкції також торкнулися семи яхт і трьох літаків, які пов'язують із росіянами.
Зокрема, під нові санкції США потрапили:
✔️ спікер МЗС РФ Марія Захарова;
✔️ друг Путіна, віолончеліст Сергій Ролдугін;
✔️ мажоритарний акціонер металургійної компанії "Сєвєрсталь" Олексій Мордашов, його дружина Марина та двоє синів - Кирило і Микита;
✔️ міністр будівництва Ірек Файзуллін;
✔️ заступник голови російського уряду Дмитро Григоренко та інші.
Також санкції введені проти таких 16 компаній:
✔️ ПАО "Сєвєрсталь", ТОВ "Сєвєргруп", Nord Gold, "Алгоритм" (усі вони пов'язані з Мордашовим);
✔️ Imperial Yachts, ТОВ "Білдінг Менеджмент", ТОВ "Норд Марін Інжиніринг", ТОВ "Норд Марін", ТОВ "Яхт-трейд" (пов'язані з Євгеном Кочманом);
✔️ Ironstone Marine Investments, JSC Argument, O'neill Asset Corporation (усі пов'язують з Володимиром Путіним);
✔️ Некомерційне партнерство "Відродження морських традицій" (Revival of maritime traditions) і пов'язане з ним ТОВ "Геліос";
✔️ Skyline Aviation SRL;
✔️ SCF Management Services (Cyprus) Ltd.
Як повідомляв УНІАН, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про заборону в'їзду для понад 2,6 тис. російських і білоруських військових і посадовців через війну проти України. Під ці санкції потрапили зокрема й підозрювані у звірствах у Бучі російські солдати.
8 травня Білий дім оприлюднив новий пакет антиросійських санкцій. Зокрема, США ввели санкції проти Першого каналу, "Росії 1" і НТВ. Також обмеження будуть зроблені щодо восьми керівників "Сбєрбанку" і ще 27 з "Газпромбанку". У чорний список потрапив Московський Індустріальний банк.
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