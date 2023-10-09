Росіяни передали терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.

Росія використовує напад терористів ХАМАСу на Ізраїль для масштабної провокації проти України. Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російське ГРУ вже передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.

В розвідці зазначили, що наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі.

"У межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ. Для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви", - йдеться у повідомленні.

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В ГУР наголосили, що чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів.

Фейки від РФ про Україну

Як повідомляв УНІАН, раніше в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що росіяни вкидають в інформаційний простір інформацію про нібито використання бойовиками ХАМАСу західних зразків зброї, начебто проданих Україною. В СтатКомі зазначили, що російський пропагандист Володимир Соловйов показав якесь сумнівне відео як нібито доказ.

Водночас в СтратКомі вважають, що за атакою ХАМАСу на Ізраїль можуть стояти терористи з РФ. В продемонстрованій фейковій інформації від Соловйова зазначається, що нібито ізраїльські солдати затримали терористів зі зброєю з України.

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