Рішення про заборону набуде чинності опівночі 10 лютого.

Національна рада Латвії з електронних ЗМІ (NEPLP) вирішила виключити 16 телеканалів зі списку тих, які ретранслюються на території країни, оскільки їхній представник в країні невідомий з 1 лютого.

Читайте такожКраїни Балтії через арешт Навального пропонують обговорити нові санкції ЄС проти КремляЯк повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті регулятора.

NEPLP виключає зі списку телеканалів: "REN TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Karusel International", "NTV Serial" ("НТВ серіал"), "NTV Stilj" ("НТВ Стиль"), "НТВ Право", "Кіномікс", "Наше нове кіно", "Рідне кіно", "Індійське кіно", "Кінокомедія", "Кіносерії", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "BOX TV" і " HD Life".

"Це рішення було прийнято, тому що Рада не має інформації про вищезгаданого представника поширення програм або представників в Латвії, які могли б дати згоду від імені власників програм на поширення в Латвії, а також Рада не отримала інформації від власника про продовження поширення в Латвії", - йдеться в повідомленні.

Рішення набуде чинності опівночі 10 лютого.

Колишній правовласник SIA "TEM LV" повідомив, що з 1 лютого у нього більше немає прав на ретрансляцію цих телеканалів, таку інформацію також надали кабельні оператори.

NEPLP звернувся до можливого нового представника з розповсюдження програм з проханням представити раді підтверджуючі документи про права на поширення вищевказаних програм на території Латвії, але ніяких документів, що підтверджують такі права, отримано не було.

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Автор: УНІАН