Винятки будуть зроблені тільки для водіїв фур, дипломатів і громадян, які в'їжджають з сімейних і гуманітарних причин.

Латвія, Литва та Естонія домовилися "істотно обмежити" в'їзд громадян Росії з шенгенськими візами в країни Європейського союзу через свої сухопутні кордони.

Про це повідомив глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевич у своєму Twitter.

"Країни Балтії досягли домовленості про істотне обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами Російської Федерації, що мають шенгенські візи ЄС. Рішення будуть прийматися національними урядами відповідно до національних процедур і набудуть чинності одночасно", – повідомив міністр закордонних справ Латвії.

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Як уточнює російське опозиційне видання "Настоящее время", винятки будуть зроблені тільки для водіїв фур, дипломатів і громадян, які в'їжджають з сімейних і гуманітарних причин.

Також видання зазначає, що такі ж обмеження стосуватимуться і громадян Білорусі.

Водночас влада Фінляндії, яка раніше підтримала ініціативу Литви, Латвії та Естонії, заявила, що не обмежуватиме в'їзд російським туристам до відповідного рішення Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2022 року глави дипломатій країн Євросоюзу домовилися призупинити дію Угоди про спрощену видачу віз росіянам.

6 вересня Єврокомісія затвердила пропозицію про повну зупинку Угоди про спрощення візового режиму з Росією. ЄК очікує затвердження Радою ЄС цього рішення протягом тижня. Якщо це відбудеться в короткі терміни, то вже з понеділка, 12 вересня, запрацює новий візовий режим.

Після набуття сили рішенням громадяни країни-агресора зіткнуться з більш тривалими і дорогими процедурами отримання віз в ЄС, їхня вартість підніметься з 35 до 80 євро,а також ускладниться отримання багаторазових віз – вони видаватимуть переважно на конкретні дати поїздки.

При цьому за країнами, що межують з РФ (Латвія, Литва, Естонія, Польща, Фінляндія), пообіцяли зберігти право самостійно формувати візову політику щодо росіян.