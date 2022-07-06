Він не отримав ліцензію на експорт, а внутрішній попит на свинець вкрай низький.

У Росії припинив роботу найбільший завод з виробництва вторинного свинцю "Фрегат". Він випускав майже 25% обсягу всього виробництва свинцю в РФ, а це близько 40 тис.тонн продукції на рік.

"Фрегат" зупинився після того, як не отримав від Міністерства промисловості і торгівлі РФ ліцензії на експорт свинцю, повідомляє "Коммерсантъ" з посиланням на джерела.

У самій Росії попит на цю продукцію вкрай низький. У зв'язку з цим під загрозою закриття перебувають й інші підприємства РФ з виробництва свинцю.

Зазначається, що з початку 2022 року завод випустив близько 17,5 тис. тонн свинцю і сплавів, а ліцензія на експорт видається з 15 травня по 15 листопада.

На "фрегаті" обіцяють, що відновлять роботу вже за місяць. За цей час керівництво заводу планує розв'язати проблему з ліцензією і знайти нові ринки збуту. Зараз в компанії працюють 227 співробітників. Їх планують перевести на 2/3 посадового окладу.

Як раніше повідомляв УНІАН, оборонні підприємства Російської Федерації відмовляються ремонтувати пошкоджену в Україні бойову техніку окупантів. Між військовим керівництвом Росії і директорами оборонних заводів спалахнув конфлікт.

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