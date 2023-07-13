Обидві країни також повідомили про низку угод й обмінялися візитами делегацій високого рівня.

Навчальний корабель флоту РФ "Перекоп" з курсантами прибув на Кубу. За повідомленням Prensa Latina, під час чотириденного візиту російські моряки "проведуть широкий спектр заходів", а представникам кубинської громадськості буде надана можливість здійснити екскурсію по кораблю.

Це перший офіційний візит російського військового корабля на Кубу за багато років - й ще одна ознака відновлення відносин між двома союзниками часів "холодної війни", пише CNN.

У той час як вторгнення Росії в Україну призвело до повсюдного остракізму першої, кубинський уряд дедалі частіше захищає Москву.

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Обидві країни також повідомили про низку угод й обмінялися візитами делегацій високого рівня. Угоди включають дозвіл Росії орендувати землю на Кубі на термін до 30 років, розвивати пляжні туристичні об'єкти недалеко від Гавани, відкрити супермаркет з російськими продуктами і поставляти на острів вкрай необхідне пальне.

За словами старшого наукового співробітника Інституту енергетики Техаського університету Хорхе Р. Піньона, з початку війни Росія відправила на Кубу більше нафти, ніж будь-коли з часів розпаду СРСР. У 2023 році Росія поставила нафти приблизно на 167 мільйонів доларів.

Протягом більшої частини холодної війни Куба та колишній СРСР підтримували тісні зв'язки. Радянський Союз розмістив на острові тисячі дипломатів, шпигунів і військових радників, а також побудував посольство у Гавані.

Але після розпаду Радянського Союзу Куба втратила свого основного торговельного партнера і впала в глибоку економічну депресію. Відтоді кубинці ставляться до своєї колись близькості з РФ або з глибокою ностальгією, або зі зневагою.

Нафта була найважливішим рятувальним кругом для Куби, яка потребує грошей, оскільки її нестача в 2023 році призвела до багатоденного очікування заправки автомобілів по всьому острову.

Незважаючи на високу ціну війни в Україні та економічні санкції, російські офіційні особи заявляють про свою прихильність Кубі.

Росія відродила радянський центр шпигунства на Кубі

Як повідомляло видання The Insider, Росія відновила роботу шпигунський центру на Кубі, офіційно закритого Путіним ще у 2001 році. Зараз на острів перекидають фахівців з "прослуховування" з російського ГРУ.

Перші повідомлення про новий етап співпраці Росії та Куби в питанні шпигунства за США з'явилися в липні 2014 року. Тоді почали відновлювати роботу радіоелектронного центру (РЕЦ) "Лурдес" у передмістях Гавани.

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