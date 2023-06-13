Згідно з програмою, найбільша міжнародна присутність буде з Близького Сходу.

Щорічний економічний форум Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі притягував світових політиків та інвесторів аж до його вторгнення в Україну. Тепер це стало мірою поглиблення ізоляції Росії.

Як пише Bloomberg, організатори намагалися залучити великих політичних діячів, згідно з програмою цьогорічного заходу, який відкривається в середу, оскільки навіть деякі лідери колишніх радянських сусідів Росії вирішили залишитися осторонь.

Оскільки європейські та американські бізнес-лідери майже відсутні, 26-й Петербурзький міжнародний економічний форум збирає в основному чиновників нижчого рівня з країн, які в значній мірі зберігали нейтралітет щодо війни, в тому числі з Близького Сходу, Латинської Америки та Азії. Чотириденний захід дає уявлення про те, як Росії доводиться перебудовувати свої економічні відносини під тиском безпрецедентних санкцій, введених США і їх союзниками.

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Як завжди, Путін виступить на пленарному засіданні форуму, повідомив журналістам його прес-секретар Дмитро Пєсков.

Там, де колись високопоставленими гостями були президент Франції Еммануель Макрон, а потім канцлер Німеччини Ангела Меркель, найвищим європейським гостем цього року став міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Планується, що він виступить на панелі з глобальної енергетики з міністром нафти Венесуели Педро Теллечеа.

Президент Казахстану Касим-Жомарта Токаєв викликав фурор на минулорічному заході, коли публічно висловив незгоду з російським вторгненням, сидячи поруч з Путіним на пленарній сцені.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік, який зустрічався з Путіним у Кремлі минулого місяця, не планує бути присутнім, згідно з його канцелярією.

Прем'єр-міністр Куби Мануель Марреро Крус візьме участь у нараді, присвяченій зв'язкам Росії та Латинської Америки. Посол Китаю в Москві Чжан Ханьхуей і лідер Союзу китайських підприємців в Росії стали зірковими гостями на панелі, присвяченій двостороннім торговим відносинам. У секцію по російсько-індійським відносинам увійшли тільки два представника індійського бізнесу з 12 перерахованих спікерів.

Згідно з програмою, найбільша міжнародна присутність буде з Близького Сходу. Міністр економіки Об'єднаних Арабських Еміратів Абдулла бін Тук Аль Маррі очолює групу офіційних осіб ОАЕ, які, як зазначено, беруть участь у засіданні, присвяченому торговим відносинам з Росією.

Заява Токаєва Про форум - деталі

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився їхати на щорічний економічний форум в російському Санкт-Петербурзі. У заяві вказується, що на нинішньому форумі в Росії Казахстан представлятимуть віце-прем'єр-міністр Роман Скляр і заступник міністра економіки Тимур Жаксіліков.

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