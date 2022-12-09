Президент Росії Володимир Путін продовжує погрожувати використанням ядерної зброї.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Москва "розширює і модернізує" свою ядерну зброю.

Його коментарі прозвучали в той час, коли президент Росії Володимир Путін продовжує погрожувати всьому світові використанням ядерної зброї, пише Sky News.

"Росія також модернізує і розширює свій ядерний арсенал. І поки Кремль продовжує свою жорстоку та нічим не спровоковану війну проти України, увесь світ став свідком того, як Путін займається вкрай безвідповідальним брязканням ядерною зброєю", - сказав Остін.

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Загрози РФ ядерною зброєю

З початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого Росія вже не раз погрожувала застосуванням ядерної зброї. Нещодавно стало відомо, що ще навесні 2022 року російські офіційні особи обговорювали можливе використання ядерної зброї проти України.

Нещодавно, 7 грудня Путін заявив, що "загроза ядерної війни зростає". При цьому він також уточнив, що Росія не буде першою використовувати ядерну зброю.

Проте вже 9 грудня Путін допустив, що Росія може розглянути питання про офіційне включення у свою військову доктрину нанесення першого превентивного ядерного удару з метою роззброєння противника.

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