Вона хоче, щоб Захід об'єднався проти агресії.

Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен завтра закличе Європу і США разом протистояти російській агресії та іранській підтримці тероризму.

Також необхідно знайти спосіб розблокувати заморожені російські активи для допомоги Україні, пише Reuters. У своїй промові Єллен нагадає, що підтримка України відіграла важливу роль в опорі вторгненню Росії.

"І дозвольте мені уточнити: вона [підтримка України] також має вирішальне значення для безпеки американського і європейського народів. Якщо ми спостерігатимемо за тим, як диктатори порушують територіальну цілісність і зневажають міжнародний порядок, заснований на правилах, у них не буде причин зупинятися на своїх початкових цілях. Вони будуть продовжувати", - йдеться в опублікованих витягах з її виступу. Відео дня

Необхідно завадити Москві ухилятися від санкцій, а також надати Україні кошти на оснащення армії, фінансування найважливіших держслужб і післявоєнне відновлення, каже вона.

"Саме тому я вважаю життєво важливим і невідкладним, щоб ми колективно знайшли шлях до розблокування вартості російських суверенних активів, іммобілізованих у наших юрисдикціях, в інтересах України. Це буде ключовою темою для розмови під час зустрічей G7 цього тижня", - додала міністр.

Цього тижня фінансові лідери країн "Великої сімки" зустрінуться в італійській Стрезі. Єллен наполягає на тому, щоб під час зустрічі було узгоджено план з використання доходів від заморожених активів РФ на суму близько 300 мільярдів доларів для забезпечення більшого кредиту Україні.

Прихильники плану стверджують, що це дасть змогу надати країні до 50 мільярдів доларів без конфіскації активів замість приблизно 3,5 мільярда доларів на рік у вигляді процентних надходжень.

Конфіскація російських активів: останні новини

Нагадаємо, що у квітні американська Палата представників схвалила законопроєкт, який передбачає можливість конфіскації суверенних активів Російської Федерації на користь України.

За даними FT, представники країн "Великої сімки" зізнаються, що питання повної конфіскації цих активів більше не розглядається, вони шукають "альтернативні варіанти".

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