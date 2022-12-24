Президент зауважує, що сьогоднішній день та всі прийдешні зимові свята українці зустрічають у непростих обставинах.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вітанні християнам західного обряду з Різдвом зазначив, що жодні дрони-камікадзе ворога не здатні загасити різдвяну зорю.

"Сьогоднішній день та всі прийдешні зимові свята ми зустрічаємо у непростих обставинах. Хтось побачить сьогодні першу зірку в небі над Бахмутом, Рубіжним, Кремінною. Вздовж тисяч кілометрів лінії фронту. Хтось - на трасі, в дорозі від українсько-польського кордону на Херсонщину чи Запоріжжя. Хтось побачить її крізь діри понівеченого кулями даху власної оселі", - сказав президент.

Він додав, що хтось зустріне свято у чужих домівках, але не у чужих людей - у українців, які дали прихисток українцям.

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"Хтось почує "Щедрик" іншою мовою - у Варшаві, Берліні, Лондоні, Нью-Йорку, Торонто та в багатьох інших містах і країнах. А хтось зустріне це Різдво у неволі, але хай пам'ятає, що ми йдемо і по цих наших людей, ми повернемо свободу усім українцям і українкам", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що хоч би де були українці, вони будуть сьогодні разом. "І разом подивимось у вечірнє небо. І разом згадаємо ранок 24 лютого. Згадаємо, скільки пройшли. Згадаємо "Азовсталь", Ірпінь, Бучу, Краматорськ, Зміїний, Чорнобаївку, Ізюм, Херсон. Ми загадаємо бажання. Одне на всіх. І відчуємо радість. Одну на всіх. І зрозуміємо істину. Одну на всіх. Про те, що жодні дрони-камікадзе не здатні загасити різдвяну зорю. Ми побачимо її сяйво навіть під землею, у бомбосховищі", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що українці ніколи не відчують дефіциту хоробрості і незламності.

"Ми пережили багато гірких новин і будемо заслужено стрічати благу вість. Ми співатимемо колядки - бадьоро, як ніколи, - щоб гучніше за звук генератора. Ми почуємо голоси і привітання рідних - у душі, навіть якщо ляжуть зв'язок та інтернет. І навіть у суцільній темряві ми знайдемося, щоб міцно обійняти одне одного. І якщо не буде тепла, будемо обійматися довго, щоб зігріти одне одного", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що українці відзначатимуть свої свята, усміхатимуться та радітимуть як завжди.

"Відмінність одна: ми не будемо чекати дива, адже творимо його самі", - сказав глава держави.

Різдво в Україні - коли святкувати

Як повідомляв УНІАН, соціологи з'ясували, що цьогоріч більше половини українців святкуватимуть Різдво 7 січня. Але зросла кількість людей, які це робитимуть лише 25 грудня та тих, хто відзначає його в обидві дати. Також зазначається, за рік значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня: з 26% до 44%.

Суперечки довкола дати святкування Різдва точаться в Україні давно, і їхньою першопричиною є те, що різні церкви послуговуються різними календарями при визначенні дати. Якщо на Заході послуговуються здебільшого григоріанським календарем, то частина Сходу - юліанським календарем. Неточність юліанського календаря призвела до розбіжності: з певних причин за багато років 25 грудня перемістилося на 7 січня. Тож була проведена реформа і введений григоріанський календар, який "повертав" 25 грудня на своє місце.

Юліанським календарем на сьогодні користуються російська, Грузинська, Сербська, Єрусалимська православні церкви, Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ).

Водночас, Православна церква України дозволила парафіям самим обирати, коли святкувати Різдво. Священник ПЦУ Георгій Коваленко пояснив, що на сьогоднішній день церква не приймала рішення щодо зміни календаря, але "ми маємо розуміти, що більшість православного світу якраз святкує Різдво 25 грудня і живе за Новоюліанським календарем". При цьому він додав, що українська церква до сьогодні живе за Юліанським календарем і також святкує 25 грудня, але це за старим стилем, а за новим стилем - це 7 січня.

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