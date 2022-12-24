Урядовий міністр Майкл Гоув заявив, що скорочення фінансування є результатом "більш широкого тиску на державні фінанси".

Країни Великобританії заявили Вестмінстеру, що плани щодо скорочення фінансування рад для українських біженців "контрпродуктивні" і "недалекоглядні".

Урядовий міністр Майкл Гоув вважає, що зниження з 10 500 фунтів стерлінгів на людину до 5 900 фунтів стерлінгів є результатом "більш широкого тиску на державні фінанси", пише Sky News.

У листі від шотландського міністра у справах України Ніла Грея і міністра соціальної справедливості Уельсу Джейн Хатт вони попросили "терміново" переглянути рішення.

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"Оголошені зміни зводяться до скорочення фінансування, доступного для допомоги людям, які рятуються від незаконної путінської війни в Україні, щоб облаштуватися в новому будинку", - йдеться в листі.

"В умовах постійної та гострої потреби контрпродуктивно та недалекоглядно скорочувати життєво важливе фінансування, доступне для надання державних послуг найбільш вразливим верствам населення. Це надасть крайній і неприйнятний тиск на місцеву владу під час безпрецедентної кризи вартості життя", - сказано в листі.

"Ті, хто прибуває з України, заслуговують такої ж турботи і підтримки, яку ми надаємо тим, хто прибуває з Афганістану або за програмою переселення Великобританії", - вважають міністри.

Прес-секретар уряду Великобританії заявила: "Ради отримали 1,1 мільярда фунтів стерлінгів в рамках програми "Житло для України", щоб вони могли підтримувати прибулих, і вони зобов'язані стежити за тим, щоб сім'ї не залишалися без даху над головою".

"Міністри та офіційні особи регулярно зустрічаються зі своїми колегами в автономних урядах, і ми продовжимо тісно співпрацювати з ними, щоб забезпечити українцям та їх господарям необхідну підтримку", - сказала вона.

Українські біженці в Британії

Імміграція до Великобританії злетіла на рекордний рівень: за рік, з червня 2021-го по червень 2022 року, різниця між приїхали і виїхали склала 504 тис.осіб. Третина тих, хто приїхав - громадяни України, вимушені покинути батьківщину через російське вторгнення.

Незабаром після початку російського вторгнення уряд Великої Британії заявив про намір прийняти якомога більше українських біженців. Для цього Лондон відкрив три схеми: за однією з них ("Ukraine Family Scheme") до Британії можуть приїхати родичі жителів країни, за іншою ("Homes for Ukraine") - ті, хто знайде спонсора, готового їх розмістити. Третя схема дозволяє продовжити перебування у Великобританії тим українцям, у яких британська віза вже була.