Біограф заявив, що Трамп розлучився з Меланією: Білий дім різко відповів

Журналіст зазначив, що пара вже давно живе "окремим життям", а їхні подружні стосунки вже завершено.

Відомий журналіст та біограф Майкл Вольф заявив про те, що Дональд і Меланія Трамп нібито офіційно розлучилися. Втім, Білий дім рішуче спростував ці чутки.

Як повідомляє Newsweek, у вівторок у подкасті The Daily Beast Вольф, автор кількох критичних книжок про Трампа, заявив:

"Вони явно жодним чином не перебувають у шлюбі, як ми його визначаємо. І я думаю, що, можливо, можна точніше сказати, що вони живуть окремим життям. Вони розлучені. Президент Сполучених Штатів і перша леді розлучені".

У відповідь на ці слова директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг рішуче відкинув такі твердження.

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"Він ідіот найвищого ґатунку, а його мозок, порушений синдромом Трампа, змусив його вести жалюгідне існування, позбавлене реальності", - зазначив посадовець.

Чунг також охарактеризував Вольфа як "байдужого ідіота", якого "широко дискредитували через його відверту брехню та вигадки".

Чутки про розлучення Дональда і Меланії Трамп

Чутки про можливе розлучення Трампів циркулюють ще з періоду його президентства. Приводом часто ставала публічна дистанція між подружжям, холодна мова тіла та окремі графіки.

Спекуляції посилилися після переїзду Трампа з Білого дому у 2021 році, коли Меланія зникла з публічного простору на тривалий час. Журналісти й коментатори неодноразово відзначали її відсутність на важливих подіях і кампаніях. У 2024–2025 роках тему знову підняли.

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