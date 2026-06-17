Трамп може змінити позицію щодо України: Sky News назвав два 'козирі' Зеленського

Зеленський намагається заручитися підтримкою Трампа, тоді як Європа прагне отримати місце за столом майбутніх переговорів.

Президент України Володимир Зеленський під час саміту країн G7 намагається заручитися подальшою підтримкою Сполучених Штатів та переконати президента США Дональда Трампа активніше долучитися до врегулювання війни з Росією. Київ отримав нові аргументи для цього завдяки ситуації на фронті та проблемам російської економіки, пише Sky News.

Питання України стало однією з головних тем саміту G7. Зеленський прибув до французького Евіана, де провів низку зустрічей із західними лідерами, зокрема президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Аналітики зазначають, що українська сторона сподівається переконати Трампа в тому, що Україна здатна досягати успіхів на полі бою та поступово перехоплювати ініціативу у війні. Водночас додатковим аргументом можуть стати труднощі російської економіки, яка перебуває під тиском санкцій та військових витрат.

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На думку аналітиків, Трамп традиційно схильний підтримувати тих, кого вважає сильними гравцями. Саме тому демонстрація військових успіхів України може вплинути на подальшу позицію Білого дому щодо війни.

Європа прагне залишитися за столом переговорів

Європейські лідери також уважно стежать за можливими змінами в американській політиці. У Брюсселі наголошують, що Європейський Союз сьогодні є найбільшим фінансовим донором України та забезпечує значну частину її бюджетних потреб, а також надає військову допомогу.

Після неодноразової критики з боку Трампа щодо недостатньої участі Європи у підтримці Києва, в ЄС вважають, що нині зробили достатньо для того, щоб претендувати на ключову роль у будь-яких майбутніх переговорах щодо завершення війни.

Втім, оглядачі застерігають, що Трамп відомий прагненням особисто контролювати дипломатичні процеси. Тому європейським партнерам, ймовірно, ще доведеться переконувати Вашингтон залучити їх до потенційних мирних переговорів із Росією.

Зеленський і Трамп зустрілись - головні новини

Нагадаємо, вчора Зеленський зустрівся "віч-на-віч" з очільником Білого дому в кулуарах саміту лідерів країн "Великої сімки". На оприлюднених Зеленським фото видно, що на зустрічі були присутні секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров і державний секретар США Марко Рубіо.

Трамп заявив, що у нього відбулася "дуже хороша зустріч" із президентом України Володимиром Зеленським. Водночас, він наголосив, що Україна і Росія продовжують бойові дії і втрачають солдатів. Трамп вважає, що це "безглуздо" й "збирається робити все, що зможе" для завершення війни в Україні.

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