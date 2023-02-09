Прем'єр Угорщини пообіцяв гуманітарну та фінансову допомогу Києву.

Скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нагадав про себе перед самітом ЄС, заради якого президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Угорський політик запевнив, що Будапешт надаватиме гуманітарну та фінансову підтримку Києву.

"Важливий саміт ЄС сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні", - написав Орбан у своєму Twitter.

При цьому він заявив, що Угорщина належить до мирного табору.

Відео дня

"Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!" - підсумував Угорський прем'єр.

Візит Зеленського на саміт ЄС - що відомо

8 лютого президент України Володимир Зеленський вирушив до країн ЄС у раптовим візитом. Першою зупинкою став Лондон, де лідер українського народу зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, а також виступив з промовою в британському парламенті. Крім того, президента України прийняв король Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Чарльз III.

Другою зупинкою стала Франція, де Зеленський зустрівся з французьким колегою Еммануелем Макроном канцлером Німеччини Олафом Шольцом. В рамках візит президент Франції удостоїв лідера українського народу найвищої нагороди своєї країни - орденом Почесного легіону.

Третьою зупинкою для Зеленського став Брюссель, де він виступив у Європарламенті та має виступити на саміті ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: