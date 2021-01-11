На Новоризькому шосе в Підмосков'ї самоскид врізався в колону автобусів Міноборони РФ. В результаті щонайменше чотири людини загинули, є постраждалі.
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Про це повідомляє Mash. Зазначається, що вантажівка в'їхала в колону автобусів ПАЗ з навчального центру ФКУ «військова частина 83466». Там готують водіїв для Міноборони.
Один з постраждалих військових перебуває у вкрай важкому стані, за його життя борються медики.
Стверджується, що самоскид в'їхав в колону, яка поверталася з навчання з водіння на полігоні. Водій вантажівки не впорався з керуванням.
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