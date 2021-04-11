Представник Держдепу повідомила, що учасники переговорів щодо ядерної угоди знову зберуться у Відні в середині наступного тижня.

Переговори щодо іранської ядерної програми зайдуть у глухий кут, якщо Тегеран продовжить очікувати скасування всіх санкцій США, введених у 2017 році.

Читайте такожІран відкинув пропозицію ЄС про переговори із США щодо ядерної угодиПро це заявила представник Держдепартаменту США Джаліна Портер. Вона зазначила, що США закликають Іран до прямих переговорів щодо ситуації навколо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), але не готові платити за це в тій чи іншій формі.

"Якщо Іран буде триматися за позицію про те, що всі санкції, введені в 2017 році, повинні бути зняті, інакше не буде ніякої угоди, тоді ми рухаємося в глухий кут", - сказала Портер, передає kommersant з посиланням на сайт Держдепу США.

За її словами, було б краще, аби США та Іран могли сісти за стіл переговорів.

"Але платити за це ми не будемо. Якщо вони не хочуть з нами зустрічатися, шкода. Просто їм буде набагато складніше отримати те, чого вони, як вони кажуть, домагаються: взаємного повернення до дотримання СВПД, оскільки набагато складніше вести обговорення", - пояснила вона.

Представник Держдепу повідомила, що учасники переговорів щодо ядерної угоди знову зберуться у Відні в середині наступного тижня.

Ядерна угода з Іраном

У 2015 році Іран підписав СВПД з п'ятьма постійними членами Радбезу ООН (Великобританія, Китай, Росія, США, Франція) і Німеччиною. Угода передбачала обмеження ядерної програми Ірану і тимчасові обмеження на продаж і закупівлю озброєнь взамін на зняття з цієї країни міжнародних санкцій.

У 2018 році США вийшли з "ядерної угоди" і відновили свої санкції проти Ірану.

З 6 по 9 квітня у Відні пройшли зустрічі з відновлення "ядерної угоди" з Іраном. Комісії зі зняття санкцій і з ядерних питань планували скласти перелік кроків для повернення до повного виконання СВПД. Держдепартамент США заявив про готовність пом'якшити санкції проти Ірану. Йдеться про обмеження, які не відповідають СВПД. За словами президента Ірану Хасана Роухані, Тегеран готовий повернутися до зобов'язань щодо ядерної програми взамін на зняття всіх санкцій.

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Автор: Ірина Погоріла