Ядерна угода передбачає ліміт для Тегерана в 3,67%.

Влада Ірану офіційно повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії про намір збагачувати уран до 20%.

Про такі плани Ірану повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссе, повідомляє НВ із посиланням на BBC.

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МАГАТЕ поінформувало про це Раду Безпеки ООН.

В організації кажуть, що в повідомленні Ірану не вказано, коли саме країна планує збагачувати Іран до 20%.

Відзначається, що ядерна угода передбачає ліміт для Тегерана в 3,67%.

Ядерна угода з Іраном: що відомо

У червні 2015 року п'ять країн - постійних членів Ради Безпеки ООН (США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія), а також Німеччина, після багаторічних переговорів з Іраном, уклали атомну угоду (ВДП), яка має на меті не дозволити Тегерану роздобути ядерну зброю.

Угода передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, введені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжував "виключення" з їх дії.

У травні 2018 року США вийшли з цієї угоди і ввели проти Тегерана односторонні санкції.

У відповідь Іран спочатку відмовився виконувати частину зобов'язань в рамках СВПД, а 6 січня 2020 оголосив про відмову від "останнього ключового обмеження, що стосується кількості центрифуг", і заявив, що тепер "обмежень по роботі з ядерною програмою Ірану не залишилося".

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Автор: УНІАН