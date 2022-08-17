Крім енергетичних ресурсів, Росія отримує найбільше експортного доходу саме від алмазів.

США, Канада, країни ЄС та Україна працюють над тим, щоб визнати російські алмази "кривавими" та заборонити їхній експорт.

Про це повідомляє New York Times.

У травні співробітник Держдепартаменту США Джордж Каджаті написав про це в Кімберлійський процес - міжнародну організацію, створену ООН, щоб боротися з поширенням алмазів із зон конфлікту. Це робиться для того, щоб країна не могла використовувати зароблені гроші для фінансування війни.

ЄС, Канада та Україна у червні на засіданні Кімберлійського процесу закликали визнати російські алмази "кривавими". Однак тоді представники Росії, Білорусі та Китаю наклали вето на таку заборону.

Як відомо, Росія – найбільший у світі постачальник маленьких алмазів. Крім енергетичних ресурсів, країна-агресор отримує найбільше експортного доходу саме від продажу коштовного каміння.

Російські алмази багато років популярні в Америці, оскільки, на відміну від африканських, їх не можна було запідозрити у "кривавості".

Нагадаємо, ще у березні США ввели заборону на експорт алмазів з РФ.

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