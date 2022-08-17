США, Канада, країни ЄС та Україна працюють над тим, щоб визнати російські алмази "кривавими" та заборонити їхній експорт.
Про це повідомляє New York Times.
У травні співробітник Держдепартаменту США Джордж Каджаті написав про це в Кімберлійський процес - міжнародну організацію, створену ООН, щоб боротися з поширенням алмазів із зон конфлікту. Це робиться для того, щоб країна не могла використовувати зароблені гроші для фінансування війни.
ЄС, Канада та Україна у червні на засіданні Кімберлійського процесу закликали визнати російські алмази "кривавими". Однак тоді представники Росії, Білорусі та Китаю наклали вето на таку заборону.
Як відомо, Росія – найбільший у світі постачальник маленьких алмазів. Крім енергетичних ресурсів, країна-агресор отримує найбільше експортного доходу саме від продажу коштовного каміння.
Російські алмази багато років популярні в Америці, оскільки, на відміну від африканських, їх не можна було запідозрити у "кривавості".
Нагадаємо, ще у березні США ввели заборону на експорт алмазів з РФ.