Там кажуть, що президент США сприймає деякі речі інакше.

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки натякнули, що президент може почати вживати заходів проти Російської Федерації.

Як пише британська газета Financial Times, 27 травня речниця Державного департаменту Теммі Брюс сказала журналістам, що кремлівський правитель Путін починає відчувати гнів американського лідера Дональда Трампа "через те, що зараз відбувається":

"Як ми бачимо сьогодні на прикладі Путіна… є моменти, в яких [Трамп] сприймає речі інакше. І так само, як і в інших випадках за цієї адміністрації, все розвиватиметься дуже швидко".

Видання зазначає, що останні заяви американського президента демонструють зростаюче розчарування очевидною непоступливістю Путіна в переговорах. Зокрема, Москва не йде на поступки і відмовляється від припинення вогню.

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Як Трамп може покарати Росію

Нагадаємо, Трамп утримується від санкцій, побоюючись, що вони можуть ускладнити майбутні відносини з Москвою. Однак останні дії Росії, зокрема наймасштабніші з початку війни атаки дронами та ракетами по українських містах, змусили його публічно переглянути свою позицію.

У нещодавніх публікаціях в мережі він різко розкритикував Путіна, назвавши його дії абсолютно божевільними та звинувативши в небажанні припинити війну. Він також заявив, що Путін "грає з вогнем".

Ці заяви збігаються з активізацією зусиль у Конгресі США щодо ухвалення нового пакету санкцій.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, відомий своєю жорсткою позицією щодо Росії, представив законопроєкт "Sanctioning Russia Act of 2025", який передбачає запровадження "другорядних" тарифів у розмірі 500% на імпорт з країн, що продовжують купувати російську нафту, газ, уран та інші ресурси.

Документ також передбачає обмеження на операції з російським суверенним боргом та фінансовими установами. Законопроєкт має широку підтримку в Сенаті, з понад 80 співавторами з обох партій.

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