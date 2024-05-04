У зв'язку з цим компанія вже попередила інвесторів про те, що цього року виробить і поставить менше літаків, ніж було заплановано.

Компанія Boeing під час виробництва літаків 787 Dreamliner зіткнулася з нестачею теплообмінників через санкції проти Росії, повідомила газета The Wall Street Journal.

Boeing планувала наростити виробництво цих літаків, проте нові постачальники не можуть забезпечити таку кількість пристроїв. Теплообмінники, що використовуються для систем кондиціонування повітря в літаках, до лютого 2022 року виробляло спільне підприємство російського АТ "ХС-Наука" і американської RTX Collins Aerospace, "дочки" RTX.

Після введення санкцій СП закрили, а виробництво перенесли на заводи в Коннектикуті та Вулвергемптоні. При цьому "ХС-Наука" зайнялася ремонтом літаків Boeing і Airbus, що залишилися в Росії. Новий постачальник теплообмінників RTX задовольняв попит Boeing на початку, проте з новими обсягами виробництва заводи не справляються, пише WSJ.

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У зв'язку з цим компанія вже попередила інвесторів про те, що цього року виробить і поставить менше літаків, ніж було заплановано.

Минулого тижня авіакомпанія American Airlines оголосила про скорочення кількості рейсів за деякими маршрутами, а також про закриття сезонних рейсів раніше, ніж планувалося, через затримки поставок Boeing 787 Dreamliner.

WSJ додає, що виробництво цієї моделі літака також стримують проблеми з поставками пасажирських крісел для лайнерів. Вони зі свого боку пов'язані з нестачею матеріалів і затримкою із сертифікацією.

Санкції та авіагалузь у світі

Канада надала європейському авіабудівному гіганту Airbus дозвіл на використання російського титану у виробництві літаків. Про це повідомляє Reuters.

Цей крок надає Airbus гнучкість на канадських заводах і, як очікують аналітики, розвіє занепокоєння щодо його основної діяльності, яка може постраждати через фактичну заборону на постачання до Канади літаків, виробництво яких значною мірою залежить від титану.

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