Один з політиків назвав їх "застарілими".

​У Німеччині тривають дискусії щодо запроваджених проти Росії санкцій, деякі політики висловлюють думки про можливість перегляду або зняття цих обмежень.

Як передає BR24, заступниця речника уряду Крістіан Хоффманн виступила на захист європейських санкцій, назвавши їх виправданими, розумними та ефективними. У міністерстві закордонних справ Німеччини розділяють цю думку:

"Припинення цієї війни, яка і стала причиною запровадження санкцій, в руках Росії".

Ці заяви пролунали після слів прем'єр-міністра федеральної землі Саксонія та члена Християнсько-демократичного союзу Міхаеля Кречмера, який розкритикував категоричну відмову Німеччини від пом'якшення санкцій проти Росії. За його словами, санкції є "застарілими" та "не відповідають" останнім діям Сполучених Штатів Америки.

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Санкції проти Росії

​Як відомо, Москва активно вимагає зняття або послаблення міжнародних санкцій, введених проти неї у відповідь на вторгнення в Україну.

Під час нещодавніх переговорів щодо припинення вогню в Чорному морі російська сторона висунула умову скасування частини санкцій, включаючи ті, що були запроваджені Європейським Союзом.

Представник Єврокомісії заявив, що основною передумовою для перегляду або скасування санкцій ЄС проти Росії є повне та безумовне виведення російських військ з території України.

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