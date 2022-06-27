Фуміо Кісіда заявив, розширені обмеження торкнуться 70 фізичних осіб і організацій з Росії.

Японія вводить додаткові санкції проти Російської Федерації. Обмеження включають заборону на імпорт золота з РФ.

Про це повідомляє NHK

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що нові санкції включають заборону на імпорт російського золота, а також надання РФ бухгалтерських, трастових та ряду інших послуг.

При цьому він вказав, що нові обмеження Японії призведуть до заморожування активів ще 70 фізичних осіб і організацій з Росії. Крім того, японський парламент заборонив продавати товари 90 організаціям, які мають відношення до оборонної сфери.

Як раніше повідомляв УНІАН, портал Bloomberg першим передавати про підготовку ембарго на російське золото. Після цього прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підтвердивши цю інформацію. За його словами, до заборони приєднаються Британія, Сполучені Штати Америки, Канада і Японія.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, ембарго на експорт золота стане ударом по економіці Російської Федерації. Країна позбудеться доходу в розмірі близько 19 мільярдів доларів на рік. Блінкен вважає, що ембарго створить додатковий тиск поряд з відходом більше тисячі західних компаній з російського ринку.

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