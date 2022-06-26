G7 планує оголосити про заборону на імпорт російського золота на саміті, що починається 26 червня.

Президент США Джо Байден, а також інші лідери "групи семи" домовилися ввести ембарго на російське золото.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на осіб, близьких до переговорів.

G7 планує оголосити про заборону на імпорт російського золота на саміті, що починається в неділю в Німеччині.

Заборона стосуватиметься золота, яке вперше вивозиться з Росії в країни G7. У США ембарго введе в дію рішення Міністерства фінансів США, яке установа планує видати у вівторок.

Хоча санкції Заходу щодо Росії значною мірою закрили ринки Європи та США для золота РФ, заборона G7 означатиме повний розрив між Росією і двома провідними торговими центрами світу, Лондоном і Нью-Йорком.

Тим часом Росія, на яку припадає 10% видобутку золота у світі, шукає нові варіанти збуту, наприклад, експортувати більше в Китай і Близький Схід, які не входять в G-7.

Шостий пакет санкцій проти РФ:

4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відтермінувавши обмеження на її імпорт за трубопроводу "Дружба".

Згодом у Євросоюзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. Цього ж дня президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною нижче ринкової.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

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