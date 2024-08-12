Так Україна зможе використати надані партнерами літаки F-16 раніше, поки її пілоти проходять навчання.

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що Україна могла б запросити західних пілотів F-16 на пенсії, які хочуть воювати за свободу, боротися на своєму боці. Таку заяву він зробив під час брифінгу за підсумками переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 12 серпня.

"Українці шукатимуть серед країн НАТО готових пілотів, які вийшли на пенсію, щоб допомогти їм, доки не навчать своїх пілотів", – заявив він.

На думку сенатора, так Україна зможе використати надані партнерами літаки F-16 раніше, у той час як українські пілоти проходитимуть відповідне навчання. І це питання він збирається порушити в США.

Відео дня

"Моє повідомлення таке: нам потрібно бути повністю залученими. Ось що я хочу побачити в 2024 році: я збираюся порушити це питання. Я прошу президента Байдена, перш ніж ви залишите посаду, забезпечте, щоб це запрошення було видано", – додав Ліндсі Грем.

Західні пілоти можуть допомогти Україні

Найсмертоносніший пілот F-16 американської авіації, підполковник у відставці Ден Гемптон, який брав участь у війнах у Перській затоці, в Косовому та в Іраку, раніше заявив про готовність допомогти Україні. Він наголосив, що серед пілотів він такий не один. Зокрема, вони могли б допомогти із навчанням пілотів безпосередньо в Україні.

Ден Гемптон додав, що в короткостроковій перспективі потрібно, щоб українські пілоти "були доповнені пілотами F-16 з інших країн, які мають тисячі й тисячі годин бойового часу на цих літаках".

"Ви вирішили обрати F-16, й вже отримали їх. І є досить великий пул пілотів, таких як я, які прийшли б і допомогли б, якби нас попросили, це може змінити ситуацію", – сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: