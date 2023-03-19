Сторони повністю зобов’язалися дотримуватись усіх статей угоди.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що президент Сербії Александр Вучич і прем'єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті погодили угоду про нормалізацію відносин між країнами. Це сталося під час переговорів, які пройшли у Північній Македонії.

"Косово і Сербія погодили Імплементаційний додаток до Угоди на шляху до нормалізації відносин", – написав Боррель у Twitter.

За його словами, країни повністю зобов’язалися дотримуватись усіх статей угоди та виконувати відповідні зобов’язання швидко та сумлінно.

Відео дня

Відносини між Сербією та Косовом

Косово проголосило свою незалежність від Сербії у 2008 році. Цей факт визнали 97 з 193 країн-членів ООН та 22 з 27 країн-членів ЄС. Водночас Україна так і не визнала незалежність Косова і вважає цей регіон частиною Сербії.

Влітку 2022 року на кордоні між Косовом та Сербією сталися сутички, також лунали постріли. Зазначалося, що причиною цьому стали нові правила проїзду в Косово. Тоді рішення про впровадження нових правил відтермінували на 1 місяць.

У грудні відносини між Косовом та Сербією знову загострилися. Влада Косова перекрила головний перехід на кордоні з Сербією після того, як протестувальники заблокували рух цією дорогою на сербській стороні.

Вас також можуть зацікавити новини: