На тлі загострення відносин між країнами вже закрилася половина прикордонних пунктів.

Влада частково визнанної Республіки Косово закрила головний перехід на кордоні з Сербією після того, як група протестувальників заблокувала рух цією дорогою на сербській стороні. Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що два прикордонні переходи раніше були закриті через протести косовських сербів. Тепер же активісти в Сербії перекрили головну дорогу, що веде в Косово, щоб підтримати етнічних сербів в Косово.

Влаштована сербами барикада на дорозі не дає змоги тисячам косоварів, які працюють за межами Косово, повернутися додому на відпочинок.

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Таким чином, зараз залишаються відкритими тільки три невеликі пункти пропуску між двома країнами. Косовська влада радить своїм громадянам використовувати ці малі пункти пропуску, або добиратися через Північну Македонію.

Загострення між Сербією і Косово

Після проголошення незалежності Косово в 2008 році Сербія продовжує вважати цей край своєю територією. Додатковим фактором напруженості стали 50 тисяч етнічних сербів, які проживають в Косово.

Кілька місяців тому влада Косово спробували впровадити закон, що забороняє сербські номерні знаки на автомобілях і вводить нові особисті документи громадян. Це спричинило гостре невдоволення сербської меншини, за яку в свою чергу вступилася Сербія.

На певному етапі офіційний Белград почав погрожувати Косово застосуванням військової сили.

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