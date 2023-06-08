ЗС Сербії та США посилять співпрацю у підготовці молодшого командного складу та навчанні кіберзахисту.

Сербія нарощуватиме партнерську співпрацю з американськими Збройними силами, заявив президент Республіки Александар Вучич після зустрічі з керівником бюро Національної гвардії США генералом Даніелем Хокансоном.

"Наша країна, зберігаючи військовий нейтралітет, готова поліпшити партнерську співпрацю з американською армією з метою підтримки миру і стабільності в балканському регіоні і за його межами", - сказав він, пише агентство Tanjug.

Вучич подякував США за участь у врегулюванні недавньої ескалації з Косово. У відповідь Хокансон висловив вдячність Вучичу за його лідерство "в складній ситуації, без якої мир і стабільність в регіоні були б поставлені під загрозу". Генерал також підкреслив "великий внесок" Збройних сил Сербії в миротворчі місії.

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ЗС Сербії та США посилять співпрацю у підготовці молодшого командного складу та навчанні кіберзахисту, повідомило Міноборони Республіки. Глава відомства Мілош Вучевич зазначив, що двосторонні відносини держав розвиваються по наростаючій і "обидві сторони мають намір поглибити взаємодію в області оборони".

Останні заяви Вучича-деталі

Україна може стати членом Європейського Союзу за прискореною процедурою через війну. Як заявив президент Сербії Александар Вучич, в наступному червні очікується поворотний момент.

Він також заявив, що Сербія не заперечує проти того, щоб її зброя через посередників потрапляла в Україну.