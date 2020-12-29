Стверджується, що голос на записі належить колишньому главі МВС Білорусі Юрію Караєву.

Білоруський Правозахисний проект BYPOL опублікував аудіозапис, на якому імовірно обговорювалася необхідність позбавити волі блогера Сергія Тихановського - чоловіка кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

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В опублікованому записі якийсь чоловік пояснює необхідність сфабрикувати кримінальну справу щодо людини, ім'я якої не називається.

Як стверджують в BYPOL, голос на записі належить колишньому главі МВС Білорусі Юрію Караєву, а мова йде саме про Сергія Тихановського.

"Цей бидлоган країну хотів розгойдати: на похилених парканах, будівництвах якихось передрайвиконкомів і-сільрад, як вони собі там п'ять рублів вкрали. Я говорив позавчора в інтерв'ю, що він, ця тварюка, в Росії бачив у багато разів гірше всі ці питання, але там він рот свій поганий не відкривав: "ми зі "мусорами" розберемося!». А тут приїхав на найтихішу ниву, на найпокірніше населення, на найкращих міліціонерів у світі!!! І почав:» "Мусора" там; - "ми розгойдаємо цю владу", бо бачив, що йому немає протидії.

Добре, що його хлопнули. Шкодую тільки, що пізно. Хоча ви ж у жовтні мою увагу на це звертали. Ми з комітетівськими працювали разом. І добре, що у всіх мудрості вистачило хоч колись його побачити і хлопнути. Нехай волає весь світ: - "по предєлу, по бєспрєдєлу". Така тварюка небезпечніша за всіх. Він небезпечніший за всіх цих Бабариків [імовірно йдеться про кандидата в президенти РБ Віктора Бабаріко - ред.]. Він руйнівник держави. Нема на нього статті - треба вигадати і посадити його надовго. Нехай там сидить! Нехай здохне там!",- йдеться у записі.

BYPOL опублікував й інші матеріали, що підтверджують політичну вмотивованість порушення кримінального переслідування Тихановського і його соратників. Зокрема, назвав причетних до переслідування силовиків.

Справа Сергія Тихановського

Білоруський блогер і активіст Сергій Тихановський у травні оголосив про наміри балотуватися на пост президента країни, але ЦВК Білорусі відмовила йому в реєстрації. Тоді заявку на участь у виборах подала його дружина Світлана.

29 травня його затримали. 4 червня силовики в ході обшуків виявили на дачі у Тихановського 900 тисяч доларів США. Його дружина Світлана заявила, що ніколи не бачила цих грошей.

На сьогодні Сергій Тихановський утримується в місцях позбавлення волі вже 7 місяців. Його дружина Світлана Тихановська виїхала з країни під тиском силовиків режиму Лукашенка.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

В Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Акції протесту в Білорусі тривають донині. Щонеділі силовики затримують протестувальників.

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Автор: Дмитро Захаров