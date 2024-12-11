Зараз мінімальна планка витрат складає 2% від ВВП.

Витрачати 2% ВВП на власну оборону вже недостатньо. Країнам НАТО доведеться підняти мінімальну планку оборонних витрат до 3% ВВП. Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що Альянс планує встановити для кожної країни обсяги озброєнь, які вони повинні мати – танків, літаків, боєприпасів, систем ППО тощо. І саме для досягнення цих цільових показників країнам НАТО, ймовірно, доведеться підвищити цільову планку витрат на оборону до 3% ВВП, кажуть офіційні особи, з якими на умовах анонімності поговорили журналісти.

Члени НАТО зобов’язалися збільшити витрати, щоб протистояти загрозі для Європи з боку президента Росії Володимира Путіна та на тлі вимог нового президента США Дональда Трампа, який підштовхнув членів альянсу взяти на себе більшу частку відповідальності за оборону.

Відео дня

Зараз Організація Північноатлантичного договору просить союзників витрачати на оборону 2% валового внутрішнього продукту. За словами офіційних осіб, нові цілі щодо кількості озброєнь можуть збільшити цю ціль до 3% ВВП.

Раніше новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже публічно заявляв, що 2% від ВВП "просто недостатньо" для підтримки рівня стримування в довгостроковій перспективі.

"Існують прогалини в спроможності, які ми повинні заповнити, щоб мати можливість захищати Європу від Росії без США", включаючи військову мобільність і потреби в розвідці, сказала Арміда ван Рій, старший науковий співробітник Chatham House.

Сьогодні деякі країни НАТО вже витрачають на оборону значно вище, ніж базові 2% ВВП. Наприклад, Польща цього року виділила на оборону рекордні 186,6 мільярда злотих (46 мільярдів доларів), або 4,7% ВВП. Натомість Німеччина, найбільший постачальник військової допомоги Україні в ЄС, витратить цього року 2,1%, або 72 мільярди євро.

Військова готовність НАТО: останні новини

Як писав УНІАН, офіційні особи на Заході вельми критично оцінюють готовність НАТО до повномасштабної війни, такої як в Україні. Наприклад, у британському уряді визнали, що їхня армія в такій віні не протримається і року, навіть якщо воюватиме у складі великої західної коаліції.

Екс-командувач ЗСУ Валерій Залужний теж критично оцінює готовність Європи до війни з Росією. За його розрахунками, росіяни виведуть з гри західну ППО вже за кілька місяців активної війни.

Вас також можуть зацікавити новини: