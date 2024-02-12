Ця обставина створює для Європи більше загроз, ніж скандальні заяви Дональда Трампа.

Дві третини країн НАТО досі не збільшили обсяг витрат на оборону до мінімального показника у 2% від ВВП. Хоча експерти навіть цей рівень вважають надзвичайно недостатнім, пише Sky News.

Видання зазначає, що заяви Дональда Трампа про заохочення агресії проти союзників, які недостатньо витрачають на оборону, безумовно шкодять безпеці НАТО. Але той факт, що більшість країн НАТО дійсно не виконують навіть мінімальних зобов’язань щодо витрат на безпеку є не меншою, а скоріше навіть більшою загрозою.

Sky News також зауважує, що учасники НАТО, що межують з РФ – Польща та країни Балтії – якраз виконують свої зобов’язання. Тож саме їх сумнівна заява Трампа, здається, не стосується. Інша справа з країнами, що лежать далі на захід.

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Офіційні дані НАТО показують, що найбільша економіка Європи – Німеччина – у 2023 році так і не подолала позначку у 2%, хоча в Берліні кажуть, що таки подолали. Франція, яка до речі має ядерну зброю, Іспанія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Данія, Португалія, Бельгія – і список можна продовжувати – теж не виконали своїх зобов’язань щодо витрат на оборону.

Спірна заява Трампа обурила усю Європу, але, як зауважує Sky News, європейським країнам НАТО "було б набагато краще зосередити свою енергію на вирішенні проблем ближче до дому, терміново відновивши надійні військові сили, здатні стримувати загрози за підтримки США чи без неї".

Скандальна заява Трампа

Як писав УНІАН, наприкінці минулого тижня Дональд Трамп, виступаючи на передвиборчому мітингу, заявив, що він дозволив би Росії "робити все, що вони хочуть" з країнами НАТО, які недостатньо витрачають на свою оборону.

Речник Білого дому Ендрю Бейтс назвав слова Трампа "жахливими та безпідставними". А генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив, що такі заяви руйнують всю систему безпеки країн Заходу.

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