Відсьогодні жителям Австрії доведеться мати при собі негативний тест на коронавірус, щоб зайти до непродовольчого магазину або перукарні.
Читайте такожУкраїна вийшла на перше місце в Європі за смертністю від COVID-19Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
У Відні є шість сотень пунктів, де можна зробити безкоштовний тест. Результат приходить упродовж доби, а довідка дійсна 72 години.
Втім, у двох третинах австрійських регіонів, включно з Віднем, щонайменше до 18 квітня подовжили великодній карантин, тому там непродовольчі крамниці поки що залишаються зачиненими.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Україна оновила COVID-антирекорд за кількістю летальних випадків - 481 за добу
- Наталія Матолінець: Ми вже не приймаємо пацієнтів з ураженням легень менше ніж 70%
- Інфекціоніст заявив про необхідність комендантської години у Києві
- США передасть Україні холодильники для перевезення вакцини Pfizer
- "Феофанія" втрапила у скандал через вакцинацію від коронавірусу - ЗМІ
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram