Результат тесту на коронавірус приходить упродовж доби, а довідка дійсна 72 години / фото ua.depositphotos.com

Відсьогодні жителям Австрії доведеться мати при собі негативний тест на коронавірус, щоб зайти до непродовольчого магазину або перукарні.

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У Відні є шість сотень пунктів, де можна зробити безкоштовний тест. Результат приходить упродовж доби, а довідка дійсна 72 години.

Втім, у двох третинах австрійських регіонів, включно з Віднем, щонайменше до 18 квітня подовжили великодній карантин, тому там непродовольчі крамниці поки що залишаються зачиненими.

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Автор: Катерина Комолова