У столиці країни, Відні, є шість сотень пунктів, де можна зробити безкоштовний тест на коронавірус.

Відсьогодні жителям Австрії доведеться мати при собі негативний тест на коронавірус, щоб зайти до непродовольчого магазину або перукарні.

Читайте такожУкраїна вийшла на перше місце в Європі за смертністю від COVID-19Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

У Відні є шість сотень пунктів, де можна зробити безкоштовний тест. Результат приходить упродовж доби, а довідка дійсна 72 години.

Втім, у двох третинах австрійських регіонів, включно з Віднем, щонайменше до 18 квітня подовжили великодній карантин, тому там непродовольчі крамниці поки що залишаються зачиненими.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова