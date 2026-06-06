Путін провів 'дружню' зустріч зі Шредером

Кремль назвав зустріч Путіна зі Шредером "дружньою", однак у ЄС і Німеччині різко відкинули ідею його можливого посередництва у переговорах з Росією.

У Кремлі повідомили про зустріч правителя Росії Володимира Путіна з колишнім канцлером Німеччини Ґергардом Шредером у Москві.

Як розповів журналістам помічник Путіна Юрій Ушаков, розмова відбулася у форматі тет-а-тет та мала "дружній" характер, передає DW. Чиновник не розкрив деталей зустрічі та не уточнив її точний час.

"Розмова була дружня, вона була у форматі тет-а-тет, віч-на-віч. Подробиць я, чесно кажучи, не знаю. Вона пройшла в Москві, в Кремлі", – заявив Ушаков.

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У Кремлі не повідомили, про що саме говорили Путін і Шредер, а також чи порушувалася тема можливих переговорів між Росією та Європейським Союзом щодо завершення війни проти України.

Що передувало

Раніше Путін заявляв, що вважає Шредера можливим посередником у діалозі між Москвою та ЄС, посилаючись на його досвід як колишнього канцлера Німеччини. Однак у Європі ця ідея одразу викликала різку реакцію.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що Європейський Союз самостійно визначає своїх представників у переговорах із Росією та не допустить зовнішнього втручання в цей процес.

На тлі цих розмов стало відомо, що Шредер перебуває в Москві – і тримається стримано.

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