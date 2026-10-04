Шредер знайшов нову роботу в РФ: Німеччина обурена

Ексканцлер, який свого часу дав добро на "Північний потік", знову працює в Росії.

У Німеччині політики та суспільство обурені новою "роботою" колишнього канцлера Ґергарда Шредера. Нещодавно він увійшов до наглядової ради "Гіперглобуса" – компанії, яка керує мережею німецьких гіпермаркетів Globus у Росії. Про це пише Deutsche Welle.

Депутат Бундестагу й експерт ХДС із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер назвав нову роботу Шредера "зрадою Європи та власної країни".

"Той, хто публічно й демонстративно тисне Шредеру руку, тим самим хоче показати свою позицію", – написав він у соцмережі X.

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Як зазначає DW, Кізеветтер у цьому контексті згадав нещодавнє рукостискання Шредера з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Воно відбулося 28 вересня під час урочистостей з нагоди 75-річчя Федерального конституційного суду в Карлсруе.

Політолог Кельнського університету Томас Єґер також розкритикував нову роботу ексканцлера та роль Штайнмаєра.

"У Шредера з'явилося нове лобістське замовлення. У Росії. А де ж іще?" – написав він.

Економіст Ян Шнелленбах своєю чергою звинуватив Шредера у "безсоромності", згадавши повідомлення про його стан здоров’я та можливість постати перед німецьким судом.

Економіст і керівник дослідницького відділу Фонду науки й політики Яніс Клюґе заявив, що призначення Шредера може бути вигідним російському бізнесу. За його оцінкою, компанія таким чином отримує захист від можливих дій російської влади щодо своїх активів.

"Шредер знову монетизує свій доступ до Путіна", – написав Клюґе.

Як наголошує DW, це не перша керівна посада Шредера в російських компаніях. Раніше він входив до керівництва "Роснефти" та оператора "Північного потоку".

Герхард Шредер

Як писав УНІАН, навесні російський диктатор Володимир Путін запропонував залучити колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як представника Євросоюзу на мирних переговорах щодо припинення війни в Україні. Путін заявив, що хотів би бачити саме Шредера в цій ролі.

У Європі цю ідею рішуче відхилили, вважаючи її непереконливою, оскільки Москва не відійшла від максималістських вимог. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас прямо заявила, що кандидатура Шредера не може розглядатися, бо він є багаторічним російським лобістом, а давати Росії право призначати переговірника від імені Європи було б нерозумно; цю позицію підтримала й Україна.

Після цього на початку літа Путін, який не знаходить можливості зустрітися із Зеленським для обговорення миру, провів зустріч зі Шредером у Москві. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, розмова відбулася тет-а-тет і мала "дружній" характер, але деталей не розкрили.

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